Biegał z siekierą, usłyszał zarzuty. Policja: niszczył auta, groził, że zabije

Zarzuty niszczenia elewacji, wybijania szyb w samochodach i grożenia innym usłyszał 33-latek, którego wolscy policjanci zatrzymali, gdy biegał po ulicy z siekierą. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Decyzją sądu, trafił na trzy miesiące do aresztu.

Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu, tuż po tym, jak do funkcjonariuszy z Woli dotarło zgłoszenie o mężczyźnie, który siekierą niszczy zaparkowane samochody. Policjanci zaczęli szukać sprawcy.

- Na widok umundurowanego patrolu mężczyzna próbował uciekać pomiędzy zaparkowanymi pojazdami. Stanowcza reakcja policjantów doprowadziła do zatrzymania go. 33-latek w ręku trzymał siekierę, która został mu odebrana - relacjonuje Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji dla Woli i Bemowa.

"Krzyczał do mężczyzny, że go zabije"

Podczas ustalania szczegółów tej sprawy policjanci dowiedzieli się, że zatrzymany miał grozić wcześniej mężczyźnie, który chciał go powstrzymać. - Reakcja ze strony sprawcy była natychmiastowa, krzyczał do mężczyzny, że go zabije i szedł z siekierą w jego kierunku - opisuje Sulowska. I dodaje, że mężczyzna, obawiając się o własne życie, schronił się przed zbliżającym się 33-latkiem. - Funkcjonariusze ustalili również, że mężczyzna groził pozbawieniem życia kobiecie - dodaje.