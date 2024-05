Biegacze uczczą Konstytucję 3 Maja. Utrudnienia w ścisłym centrum Warszawy

Bieg Konstytucji 3 Maja to impreza, która na trwale wpisała się w stołeczny kalendarz biegowy. Następne przystanki cyklu to Bieg Powstania Warszawskiego oraz Bieg Niepodległości. Warszawska Triada Biegowa to największy cykl biegowy w Polsce, dający możliwość radosnego świętowania rocznic wydarzeń ważnych dla historii kraju. Podobnie jak w 2023 roku Triada jest organizowana przy współpracy Stołecznego Centrum Sportu Aktywna i Fundacji Maraton Warszawski.

Prosta i szybka trasa

Trasa biegu Konstytucji 3 Maja będzie podobna do zeszłorocznej. Zmieni się jedynie miejsce startu i mety, które zostanie zlokalizowane przy placu Trzech Krzyży. Biegacze pobiegną trasą prostą i bardzo szybką. Od razu po starcie dobiegną do ronda generała Charles’a de Gaulle’a i skręcą w Aleje Jerozolimskie. Następnie miną Muzeum Narodowe oraz Muzeum Wojska Polskiego i wbiegną na Most Poniatowskiego. Po zbiegnięciu z mostu wykonają nawrót na Rondzie Waszyngtona, by wrócić tą samą trasą, ale prowadzącą przeciwnym pasem. Meta zlokalizowana będzie w tym samym miejscu, w którym odbywał się start.