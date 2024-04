Miłośnicy sportu mogą upamiętnić ważne wydarzenia w historii Polski. Trwają zapisy na Bieg Konstytucji 3 Maja. W tym roku uczestnicy przebiegną obok dwóch muzeów, by następnie przekroczyć Wisłę w samym centrum Warszawy. Trasa liczy pięć kilometrów, odnajdą się na niej zarówno wprawieni biegacze, osoby początkujące, jak i te uprawiające nordic walking.

Trasa nadchodzącego biegu Konstytucji 3 Maja będzie podobna do zeszłorocznej. Zmieni się jedynie miejsce startu i mety, które zostanie zlokalizowane przy placu Trzech Krzyży. Biegacze pobiegną trasą prostą i bardzo szybką. Liczba zakrętów zostanie ograniczona do minimum, a walory estetyczne zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów i miłośników historii -podają organizatoezy.

– Bieg Konstytucji 3 Maja inauguruje już 32. edycję Warszawskiej Triady Biegowej. To bieg z olbrzymią tradycją, a przy tym świetna okazja na uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w aktywny sposób. W poprzednim roku niemal cztery tysiące uczestników pokonało pięciokilometrową trasę, mam nadzieję, że w tym roku widzimy się w co najmniej tak samo licznym gronie. Zachęcam wszystkie warszawianki oraz warszawiaków do aktywnego spędzania czasu i wzięcia udziału w tej pięknej tradycji – mówi cytowana przez ratusz wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Koło palmy, muzeum, a potem mostem

Biegacze od razu po starcie dobiegną do ronda generała Charles’a de Gaulle’a i skręcą w Aleje Jerozolimskie. Następnie miną Muzeum Narodowe oraz Muzeum Wojska Polskiego i wbiegną na Most Poniatowskiego. Po zbiegnięciu z mostu wykonają nawrót na Rondzie Waszyngtona, by wrócić tą samą trasą, ale prowadzącą przeciwnym pasem. Meta zlokalizowana będzie w tym samym miejscu, w którym odbywał się start.

Trasa 32. Biegu Konstytucji 3 Maja UM Warszawa

Bieg Konstytucji 3 Maja to impreza, która na trwale wpisała się w stołeczny kalendarz biegowy. Następne przystanki cyklu to Bieg Powstania Warszawskiego oraz Bieg Niepodległości. Warszawska Triada Biegowa to największy cykl biegowy w Polsce, dający możliwość radosnego świętowania rocznic wydarzeń mających olbrzymi wpływ bieg historii kraju. Podobnie jak w 2023 roku Triada jest organizowana przy współpracy Stołecznego Centrum Sportu Aktywna i Fundacji Maraton Warszawski.

Jak się zapisać?

Zapisy na Bieg 3 Maja oraz więcej informacji o imprezie można znaleźć na stronie Bieg Konstytucji 3 Maja – 32. Bieg Konstytucji 3 Maja 2024. Rejestracja na to wydarzenie trwa do 2 maja do godziny 20.00.

Autorka/Autor:mg/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl