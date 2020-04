Stołeczne biblioteki zachęcają do korzystania ze zbiorów online

Warsztaty i wspólne czytanie online, do tego kody do elektronicznej wypożyczalni, a także wirtualne spotkania autorskie z pisarzami - to tylko niektóre propozycje stołecznych bibliotek w ramach akcji #NieZostawiamCzytelnika.

Aby uzyskać darmowy kod Legimi do elektronicznej wypożyczalni, wystarczy zadzwonić lub napisać maila do konkretnej placówki. Ponadto stołeczne biblioteki na stronach internetowych publikują linki do bibliotek cyfrowych, a także do miejsc w sieci, gdzie możemy obejrzeć spektakle, posłuchać muzyki, czy wirtualnie zwiedzić wystawę.