Zryta ziemia i zniszczone trawniki. Dziki znów odwiedziły popularny park

"Ktoś zostawił otwartą furtkę"

Gawkowska zaznaczyła, że zwiększona populacja dzików oraz wyrządzane przez nie szkody to problemy nie tylko Białołęki. Spośród warszawskich dzielnic borykają się z nimi także Wawer czy Wilanów. - Zgłoszenia te od razu przekazujemy do Lasów Miejskich. Informujemy także mieszkańców, że mogą kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z miejską jednostką - podkreśliła.

Park Magiczna - wyjątkowe miejsce

Park Magiczna to jedna z najmłodszych inwestycji o charakterze sportowo-rekreacyjnym w dzielnicy. W projekcie uwzględniono wyniku konsultacji społecznych z 2012 roku. W pierwszym etapie wytyczone zostały alejki, wzdłuż których ustawiono ławki. Zachowana została istniejąca zieleń i posadzono nowe drzewa oraz krzewy. Dookoła całego terenu wyznaczona została aleja z chodnikiem dla pieszych i ścieżki dla rowerzystów i rolkarzy. Młodzież zyskała miejsce do gier zespołowych w postaci wielofunkcyjnego boiska do gry m.in. w piłkę nożną i koszykówkę. Są też stoły do ping-ponga i skatepark oraz bikepark.