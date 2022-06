Zarzuty dla pijanego kierowcy, który przewoził małe dziecko

Półtora tygodnia temu na Białołęce doszło do wypadku z udziałem pijanego kierowcy. Mężczyzna stracił panowania nad pojazdem i dachował. Przewoził dwuipółletnią córkę. Usłyszał zarzut kierowania autem w stanie nietrzeźwości.

Do zdarzenia doszło 26 maja przy skrzyżowaniu Magicznej z Głębocką. 36-latek jadąc skodą stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu, po czym samochód dachował. - Okazało się, że 36-latek wiózł 2,5-letnią córeczkę. Dziecko zostało przewiezione przez pogotowie do szpitala - przekazała policjantka. - Funkcjonariusze wyczuli od kierowcy skody silny zapach alkoholu. Mężczyzna przyznał się mundurowym, że wypił piwo. Badanie alkomatem wykazało u niego prawie 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu - zaznaczyła.