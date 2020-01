Spalone śmieci nad gazociągiem. "Wystąpiliśmy o ich pilne usunięcie"

"Gaz-System był przeciwny gruntowej ścieżce pieszo-rowerowej nad gazociągiem, tymczasem w rejonie Marywilskiej po gazociągu swobodnie jeżdżą ciężarówki z odpadami i gruzem" - czytamy we wpisie.

Czyje działki?

"W ramach czynności eksploatacyjnych w ostatnich dniach zidentyfikowano powstanie dzikiego wysypiska śmieci w sąsiedztwie gazociągu nad Kanałem Żerańskim. Gaz-System nie jest właścicielem tego terenu. Śmieci znajdują się na działkach należących do miasta stołecznego Warszawy i Polskich Kolei Państwowych. W związku z tym występujemy do tych właścicieli nieruchomości o podjęcie stosownych działań w celu ich usunięcia" - poinformowała w mailu wysłanym do redakcji Iwona Dominiak, rzeczniczka firmy Gaz-System.