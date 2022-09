Rozgrzebali i poszli. Wykonawca ronda złożył wniosek o upadłość

"Zaraz przyjdzie zima i nie wierzę w to, że ta inwestycja zostanie ukończona. Tym bardziej, że wkrótce powinna się zacząć przebudowa ul. Katy Grodziskie (...) Póki co rozkopana, nieruchawa inwestycja to duże utrudnienie dla mieszkańców okolicznych osiedli na niedoinwestowanej tzw. Zielonej Białołęce. Przejazd rozkopaną Ostródzką powoduje zgrzyt zębów niejednego kierowcy bojącego się o uszkodzenie zawieszenia. Dzieci okolicznych bloków i domków mają problem z dotarciem do SP przy ul. Ruskowy Bród" - napisał pan Łukasz.