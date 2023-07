Miał grozić nieletniemu i ranić go nożem. Policja szuka mężczyzny ze zdjęć

Policjanci proszą o pomoc w ustaleniu personaliów mężczyzny ze zdjęć. Poszukują go w sprawie ataku z użyciem noża, do którego miało dojść pod koniec czerwca w autobusie.

Kogo poszukuje policja?

Do zdarzenia doszło 24 czerwca około godziny 20.20 w autobusie linii 723, na trasie przejazdu Jabłonna, Pałac 01 (ul. Modlińska) - Dąbrówka Wiślana, w kierunku pętli Żerań FSO.

"Mężczyzna widoczny na opublikowanych zdjęciach jest podejrzewany o to przestępstwo. Jest to mężczyzna w wieku około 50-60 lat, krępej budowy ciała. Ubrany był w szarą kamizelkę, zielony t-shirt, krótkie brązowe spodenki typu 'bojówki', szare buty sportowe z białą podeszwą" - informuje policja. "Jeśli wiesz, kim on jest, skontaktuj się z policjantami z komisariatu przy ulicy Myśliborskiej" - apeluje, gwarantując anonimowość.