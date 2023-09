14-latek ukrył się w szafie, zegarek schował w zabawkach. 17-latek wpadł z mefedronem

Policjanci zatrzymali młodych napastników, którzy zaatakowali i okradli innego nastolatka. 14-latka policjanci przekazali do placówki wychowawczej, z której uciekł. Jego starszy o trzy lata wspólnik został tymczasowo aresztowany.

"Z wyjaśnień jego matki wynikało, że przed godziną 21.00, nastolatka wracającego z kolegami do domu, zaatakowało dwóch chłopaków, którzy go pobili i okradli. Ponieważ 14-latek wymagał pomocy medycznej trafił do szpitala" - przekazała w komunikacie prasowym Paulina Onyszko, rzeczniczka komendy rejonowej.