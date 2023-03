Na wizualizacjach było zazielenione patio z kwietnikiem, w rzeczywistości jest parking

Mieszkańcy nowego osiedla Uroki Miasta na Białołęce nie są zadowoleni z wyglądu podwórka wewnątrz bloków. Miało to być porośnięte bujną zielenią patio, a jest parking na kratce obsianej trawą. Przedstawiciel dewelopera zapewnia, że wszystko powstało zgodnie z projektem budowlanym, a na dziedzińcu były przewidziane miejsca parkingowe. Te zostaną zakryte zielenią, która jeszcze nie urosła.

Miało być zielone patio, a jest parking

Zdziwili się, kiedy odbierając już swoje upragnione mieszkania, na dziedzińcu, zamiast kojącej zieleni zobaczyli parking na kratce obsianej trawą. Jak twierdzą, na wizualizacjach pokazywanych im w momencie zakupu, patio wyglądało zupełnie inaczej. Jak miał wyglądać wewnętrzny plac na tym osiedlu, można też zobaczyć na udostępnionych w mediach społecznościowych dewelopera, firmy Ama-Bud, wizualizacjach z końca września 2020 roku. To właśnie ten deweloper zajmował się sprzedażą mieszkań w tej lokalizacji. Inwestorem natomiast jest firma Invictus.

- Budynek został oddany do użytkowania w środku zimy, zatem oczywistym jest, że część posadzonej zieleni, jak np. bluszcz i pnącza na kratownicach, jeszcze nie kwitną, a krzewy oraz trawy, które mają znaleźć się w kwietniku, można sadzić dopiero za chwilę ze względu na wciąż występujące ujemne temperatury w nocy. Na pozostałej części patio, tej tzw. parkingowej, posadzona jest trawa, która jak widać, już częściowo urosła i jest zielona. Za miesiąc całe patio, za wyjątkiem kwietnika, będzie pokryte zielenią - podkreślił w rozmowie ze "Stołeczną" Jaczewski. Zaznaczył też, że wizualizacje nie przekłamują rzeczywistości. Miejsca parkingowe mają być ukryte za ażurowymi osłonami, które z czasem zarosną zielenią.

Zgoda na użytkowanie

Mieszkańcy widzą to jednak inaczej. - Z naszej perspektywy wygląda to tak, jakby deweloper celowo starał się jak najbardziej utrzymać w tajemnicy powstawanie parkingu, ponieważ w trakcie początkowych odbiorów mieszkań, które odbywały się w grudniu oraz na początku stycznia, nie było na tym terenie nic, co wskazywałoby na powstawanie miejsc postojowych - mówią "Gazecie Stołecznej".