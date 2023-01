"Po kilku minutach spaceru zaczyna boleć głowa". Mrugające światełka na koronie wału nad Wisłą

Mieszkańcy Białołęki skarżą się na oświetlenie zamontowane wzdłuż korony wału nad Wisłą. Mrugające lampki mają zniechęcać do spacerów. Sprawę nagłośnił dzielnicowy radny, który apeluje o ich demontaż. Przedstawicielka stołecznego Zarządu Zieleni twierdzi, że montaż stałego oświetlenia nie jest w tym miejscu możliwy. Realizacja tego projektu kosztowała miasto blisko 250 tysięcy złotych.

"Należy zdemontować te światła"

"Realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego często jest bardzo rozbieżna z koncepcją. Trudno mieć pretensje do autora projektu, bo od momentu zgłoszenia pomysłu za jego wykonanie odpowiada miasto" - ocenił radny.

W swoim wpisie poinformował, że "od montażu minęły trzy tygodnie, a nic się w tej sprawie nie zmieniło". "Podobno ZZW (Zarząd Zieleni w Warszawie - red.) wpadł teraz na pomysł, by zamontować folię, która przyciemni lampki. To kolejny absurd. Nie ma sensu próbować tego naprawiać. Należy zdemontować te światła" - podsumował radny Pelc.

"Firmy nie gwarantowały stabilności nawierzchni"

- Największym problemem okazała się nawierzchnia, w jakiej miało zostać wykonane oświetlenie. Oświetlenie ledowe montowane jest bowiem w nawierzchni asfaltowej lub betonowej. Duża część asortymentu wymaga wywiercenia otworu o średnicy 165 na 180 milimetrów, co w przypadku nawierzchni z kostki wiązałoby się z rozwierceniem trzech do czterech kostek - wyjaśnia Kwiecień-Łukaszewska. - Firmy nie gwarantowały stabilności nawierzchni, w której zamontowane zostałoby oświetlenie oraz trwałości oświetlenia ledowego i nie były zainteresowane realizacją zadania - dodała.

Kluczowa w kwestii montażu światełek okazała się specyfika prac utrzymaniowych prowadzonych na wale. Po jego koronie poruszają się ciągniki z kosiarkami, dlatego ważne było zachowanie stabilności podłoża. - W przypadku montażu oświetlenia ledowego w kostce betonowej rozmiary trzonu mocującego lampę w podłożu powinny zapewnić możliwość posadowienia w jednej kostce. Zapewni to stabilność i zminimalizuje ryzyko uszkodzenia kostki i lampy. Ponadto, z uwagi na poruszanie się po koronie wału ciężkiego sprzętu, obudowa oraz punktowy element odblaskowy musiały wykazywać się bardzo wysoką odpornością mechaniczną - wskazała rzeczniczka.

"Dążymy do uzyskania intensywności przyjaznej dla użytkowników"

Przyznała też, że ani Zarząd Zieleni, ani wykonawca nie zdawali sobie sprawy, że intensywność światła, które emitują zamontowane lampki będzie dokuczliwa. - Lampek nie da się przestawić na tryb świecenia światłem stałym. Podjęliśmy więc działania w celu zminimalizowania ujemnych skutków pulsacyjnego świecenia przy jednoczesnym zachowaniu ich funkcji. W pierwszym tygodniu stycznia dokonaliśmy zmniejszenia intensywności światła na odcinku od ulicy Grzymalitów do wysokości posesji przy Odkrytej 15. Wspólnie z wykonawcą robót podjęliśmy decyzję o dodatkowym przyciemnieniu już zmodyfikowanego oświetlenia - przekazała Karolina Kwiecień-Łukaszewska. - Dążymy do uzyskania intensywności przyjaznej dla użytkowników ciągu pieszo-rowerowego biegnącego po obwałowaniu - podkreśliła.

Projekt z budżetu obywatelskiego

Projekt oświetlenia wału wiślanego został wyłoniony w konkursie budżetu obywatelskiego. Do pierwszego przetargu ogłoszonego we wrześniu 2022 roku nie zgłosiła się żadna firma. Postępowanie powtórzono miesiąc później. Ofertę złożyły dwie firmy. Po negocjacjach Zarząd Zieleni wybrał wykonawcę. Koszt realizacji projektu wyniósł blisko 250 tysięcy złotych.

Ciąg pieszo-rowerowy na wale wiślanym rozciągający się równolegle do ulicy Odkrytej to popularne miejsce spacerów mieszkańców osiedla Nowodwory. Na projekt oświetlenia wału zgłoszony do ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego zagłosowały 1902 osoby.