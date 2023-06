"Alkohol się leje, czuć zapach marihuany". Mieszkańcy skarżą się na imprezy w popularnym parku

Podkreśla, że z parku korzystają rodzice z dziećmi. W okolicy powstało wiele osiedli, na których nie ma dużego placu zabaw. Natomiast w parku jest ich kilka. To też dobre miejsce do treningu na otwartej siłowni oraz biegania.

Furtki zostaną otwarte

Mieszkańcy sugerują, że dzielnica powinna wrócić do zamykania parku późnym wieczorem i otwierania go wcześnie rano, kiedy korzystają z niego biegacze. Białołęcki ratusz planuje taki ruch, ale podczas letnich nocy furtki i tak pozostaną otwarte. - W poprzednich latach park był zamykany na noc tylko w sezonie jesienno-zimowym. W zależności od posiadanych środków planujemy ogłoszenie przetargu, którego zakres będzie obejmował także zamykanie parku Magiczna w miesiącach październik-marzec - przekazała Gawkowska.

Ławki, zieleń i przestrzeń sportowo-rekreacyjna

Park Magiczna to jedna z najmłodszych inwestycji o charakterze sportowo-rekreacyjnym w dzielnicy. W projekcie uwzględniono wyniki konsultacji społecznych z 2012 roku. W pierwszym etapie wytyczone zostały alejki, wzdłuż których ustawiono ławki. Zachowana została istniejąca zieleń i posadzono nowe drzewa oraz krzewy. Dookoła całego terenu wyznaczona została aleja z chodnikiem dla pieszych i ścieżki dla rowerzystów i rolkarzy. Młodzież zyskała miejsce do gier zespołowych w postaci wielofunkcyjnego boiska do gry m.in. w piłkę nożną i koszykówkę. Są też stoły do ping-ponga i skatepark oraz bikepark.