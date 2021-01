Taksówkarz podejrzany o zaatakowanie klienta. "Uderzał po głowie, połamał kości czaszki"

Sprawa dotyczy zgłoszenia, które na początku listopada trafiło do policjantów z komisariatu na Białołęce. Była w nim mowa o rozboju przy ulicy Aluzyjnej. - Ze zgłoszenia wynikało, że kierowca taksówki napadł na klienta, kiedy ten nie chciał zapłacić za kurs. Podejrzany uderzał po głowie pokrzywdzonego do tego stopnia, że połamał mu kości czaszki, a po wszystkim zabrał mu laptopa w zamian za przejechaną trasę – informuje Irmina Sulich z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Po ustaleniu rysopisu kierowcy policjanci rozpoczęli jego poszukiwania. Doprowadziły ich one do jego miejsca zamieszkania. Tam został on zatrzymany. W trakcie przeszukania operacyjni znaleźli skradzionego laptopa. Zabezpieczony sprzęt powrócił potem do właściciela.