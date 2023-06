Kastetem wybijał szyby. Wyzywał policjantów, pluł na nich, chciał zniszczyć radiowóz

- Ujęto tam mężczyznę, który wybił kilka szyb w warsztacie samochodowym. Na miejscu mundurowi musieli działać dynamicznie, gdyż agresywny mężczyzna próbował wyrwać się właścicielowi posesji i uciec. Policjanci obezwładnili go i założyli mu kajdanki. 27-latek wyzywał policjantów i wykrzykiwał wulgaryzmy pod ich adresem - opisuje Paulina Onyszko, oficer prasowa północnopraskiej policji.

Pokrzywdzony podjął decyzję, że zgłosi się na komisariat. Policjanci ustalili, że w sąsiednim obiekcie również wybito szyby. Dotarli do właściciela i poinformowali go o zdarzeniu. Po drodze, jak opisuje rzeczniczka, mężczyzna nadal nie chciał się uspokoić. - Wyzywał policjantów, pluł na nich i próbował zniszczyć wnętrze radiowozu - opisuje.

Zaproponował łapówkę

- Gdy zatrzasnęły się za nim drzwi policyjnego aresztu, uświadomił sobie, w jakiej sytuacji się znalazł. Wtedy zaproponował policjantom 500 złotych, by go wypuścili, a chwilę potem 1000 złotych. Tym samym dopuścił się kolejnego przestępstwa - relacjonuje Onyszko.

Następnego dnia srawa trafiła do policjantów z północnopraskiego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją. Mundurowi doprowadzili 27-latka na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ, gdzie wszczęto śledztwo.