Egzotyczna jaszczurka porzucona w śmietniku

Mieszkaniec Białołęki znalazł w śmietniku wyziębionego kameleona. Powiadomił o tym strażników miejskich, którzy przewieźli gada do zoo. Trwają czynności zmierzające do ustalenia, kto porzucił zwierzę.

Uratowany gad trafił do zoo

Gdyby tropikalny gad przebywał dłużej w zimnym śmietniku mogłoby to zakończyć się dla niego tragicznie. Uratowane zwierzę zostało przewiezione do specjalistycznego ośrodka CITES przy warszawskim ogrodzie zoologicznym, gdzie zostało umieszczone pod ogrzewającą lampą.

Jak przekazali strażnicy, trwają czynności zmierzające do ustalenia osoby, która porzuciła zwierzę. Jest to przestępstwo zagrożone karą do trzech lat więzienia.

Długość języka zbliżona do długości ciała

Do polowania wykorzystują swój długi na kilkanaście centymetrów język, którego długość jest zbliżona do długości ciała. Język kameleona wykonuje ruch w ciągu zaledwie jednej sekundy. Kameleony należą do zwierząt, które czekają na zdobycz. Potrafią wytrzymać w bezruchu kilka godzin. W sytuacji zagrażającej ich życiu, nadymają swoje ciało, co ma na celu odstraszenie przeciwnika.