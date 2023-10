W dniu wyborów komunikacja miejska w Warszawie będzie bezpłatna

Ratusz zadecydował o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej w dniu wyborów parlamentarnych, 15 października. - Wszyscy na wybory- apeluje Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Trwa ostatni przedwyborczy tydzień. Prezydent Warszawy podjął decyzję, że głosujący w stolicy będą mogli 15 października skorzystać z bezpłatnego transportu publicznego. "Kto głosuje, ten się liczy! A kto na najbliższe wybory jedzie komunikacją miejską, ten nie płaci za bilet. 15 października z transportu publicznego w Warszawie będzie można korzystać bezpłatnie. Wszyscy na wybory!" – zachęca, cytowany w komunikacie Rafał Trzaskowski.

Z interpelacją w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w dniu wyborów zwróciła się do ratusza radna klubu Koalicji Obywatelskiej Renata Niewitecka.

Transport dla osób z niepełnosprawnościami

Jak wskazał w komunikacie ratusz, Miasto Stołeczne Warszawa zapewnia też transport osobom z niepełnosprawnościami, pomimo tego, że Kodeks wyborczy do tego nie zobowiązuje.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 października do godz. 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 lub na adres mailowy bus@specjaltrans.pl.

"Usługa ta skierowana jest tylko do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważne) i jednocześnie poruszających się na wózkach. W ramach usługi realizowany jest tylko przewóz do lokalu wyborczego i z powrotem" - podał ratusz w komunikacie. Jak dodano, podczas zamawiania przewozu konieczne jest poinformowanie przewoźnika, że jest to przewóz na wybory. "Usługa realizowana jest przez firmę realizującą Usługi Transportowe Marek Włastowski" - uściślono.

Osoby, które nie wymagają transportu specjalistycznego, ale mają problemy z poruszaniem się, mogą skorzystać z pomocy straży miejskiej. Strażnicy będą oczekiwać na zgłoszenia w dniu wyborów w godzinach od 7:00 do 19:00 pod numerem telefonu: 22 5 986 930. "Pomoc w dotarciu do lokalu wyborczego i z powrotem będą realizować umundurowani funkcjonariusze warszawskiej straży miejskiej" - czytamy w komunikacie ratusza.

Spis wyborców i numer komisji

Przed wybraniem się do lokalu wyborczego warto sprawdzić kilka informacji. To, czy jest się w spisie wyborców i który numer ma nasza komisja można zobaczyć w Centralnym Rejestrze Wyborców. Usługa ta jest dostępna w aplikacji mObywatel. Informację te można również uzyskać we wszystkich urzędach dzielnic.

Ratusz podał w komunikacie, że do 9 października w Warszawie do spisu dopisało się ponad 105 tysięcy osób, a w sam poniedziałek ponad 16,5 tysiąca za pośrednictwem ePUAP-u. "Ponad 38 tysięcy osób wystąpiło o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Liczba wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania w skali kraju na chwilę obecną to 327 720 – udział Warszawy w wydanych zaświadczeniach to 11,70 procenta" - dodano.

Do czwartku, 12 października można uzyskać zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania. Sprawę można załatwić za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług mojaWARSZAWA.

Drugą opcją jest złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju. Należy pamiętać, że dokument ten jest wydawany tylko raz i nie można dostać kolejnego. W przypadku jego zagubienia wyborca traci możliwość głosowania w wyborach.

Jak poinformował ratusz, aby ułatwić mieszkańcom załatwienie spraw związanych z wyborami, do 12 października wszystkie Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w urzędach dzielnic oraz Wydział Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów właściwy dla Dzielnicy Śródmieście przy ulicy Leona Kruczkowskiego 2 są czynne do godziny 18:00.

Pełnomocnik wyborczy odpowiada

15 października odbędą się trzy głosowania: w wyborach do Sejmu, wybory do Senatu i referendum. Są one osobne i niezależne od siebie. Ratusz poinformował, że wielu obywateli zgłasza się do urzędników miasta z pytaniami dotyczącymi przebiegu głosowania. Przygotowano więc odpowiedzi pełnomocnika wyborczego w Warszawie Łukasza Pardyki.

1. Czy wyborca może zrezygnować z pobrania karty do głosowania w wyborach do Sejmu, Senatu lub referendum?

"Tak, ale musi o tym poinformować, zanim karty zostaną mu wydane przez komisję. Powinien powiedzieć, że nie chce otrzymać którejś z kart. Członek obwodowej komisji na spisie wyborców, w kolumnie uwagi powinien napisać "bez Senatu” lub „bez Sejmu” lub „bez referendum” i opatrzyć to swoim podpisem. Wyborca w tej kolumnie nic nie wpisuje. Bardzo ważne jest, żeby o rezygnacji z głosowania poinformować komisję przed odbiorem kart. Później oddać jej już nie można. Karty te nie będą spięte, ani w żaden sposób złączone.

Pobranych kart nie wolno niszczyć ani wynosić poza lokal wyborczy, przepisy uznają to za przestępstwo" - odpowiedział Pardyka.

2. Kiedy głos jest ważny, a kiedy komisja uzna go za nieważny?

"Za ważny uznaje się głos, który ma postać znaku "x" postawionego przy nazwisku kandydata z tylko jednej listy kandydatów na posłów lub tylko jednego kandydata na senatora. Z przepisów Kodeksu wyborczego wynika, że co najmniej dwie linie musza się przeciąć w obrębie kratki.

W przypadku karty w wyborach do Sejmu RP, jeśli wyborca umieścił więcej znaków X na tej samej liście pod uwagę bierze się nazwisko umieszczone najwyżej. Odręczne dopiski z boku kartki nie wpływają na ważność głosu.

W przypadku karty w wyborach do Senatu można wybrać tylko jedno nazwisko, przy którym stawia się znak "x", w innym przypadku głos jest nieważny" - odpowiedział pełnomocnik wyborczy.

3. Co trzeba zabrać ze sobą do lokalu wyborczego i jak odebrać kartę do głosowania?

"Przede wszystkim należy wziąć ze sobą dokument ze zdjęciem. Jest to konieczne w celu zweryfikowania tożsamości. Podstawowym dokumentem tego typu jest dowód osobisty. Mogą nimi być także np. takie dokumenty jak: paszport, legitymacja szkolna czy e-dowód. Osoby, które w momencie głosowania mają ukończone 18 lat, ale jeszcze nie otrzymały tego dokumentu, mogą zabrać ze sobą z kolei legitymację szkolną. Nowością w ostatnich latach jest to, że swoją tożsamość w lokalu potwierdzimy także na podstawie mTożsamości, czyli usługi dostępnej w aplikacji mObywatel" - podpowiedział Pardyka.

Odpowiedzi na kolejne pytania wyborców ratusz będzie systematycznie umieszczał na stronie um.warszawa.pl.

