Darmowa komunikacja dla obywateli Ukrainy. Nowe zasady

W piątek zmieniają się zasady dotyczące darmowych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym dla obywateli z Ukrainy. Uprawnione do bezpłatnego korzystania z autobusów, tramwajów i metra będą wyłącznie osoby, które przybyły do Polski 24 lutego lub później.

Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział, że od 15 kwietnia będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym dla obywateli Ukrainy. Bez opłat będą mogli z niego korzystać obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną rozpoczętą przez Rosję przeciwko Ukrainie 24 lutego lub później, dotarli do Polski legalnie oraz posiadają dokument poświadczający przybycie do Polski 24 lutego lub później.