"Uczymy, jak odpierać atak i jak go unikać". Ruszyły zapisy na kurs samoobrony dla kobiet

Ciechanowscy policjanci zatrzymali do kontroli 55-kierowcę autobusu. Powodem było przekroczenie prędkości. W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna prowadził bez uprawnień, był też poszukiwany do odbycia kary. Kierowca trafił już do zakładu karnego.