"Zawsze chciałam się dowiedzieć, jak wykorzystać do obrony własną torebkę"

Po pandemicznej przerwie wróciły organizowane przez straż miejską kursy "Bezpieczna warszawianka". Kobiety poznają na nich podstawowe techniki samoobrony, zaczerpnięte ze sztuk walki. Obecna edycja potrwa do końca listopada, nowa wystartuje wiosną.

Panie, które rozpoczęły bezpłatny kurs samoobrony, zostały przywitane przez komendantkę straży Magdalenę Ejsmont. - Witam wszystkie panie na kursie samoobrony. Zostawiam was w rękach najlepszych instruktorów, którzy zadbają o to, żebyście zdobyły wiedzę i umiejętności, dzięki którym poczujecie się bezpiecznie. Wyciśnijcie z tych zajęć tak dużo, jak to tylko możliwe. Będę tu jeszcze zaglądać, żeby zobaczyć, jak sobie radzicie - powiedziała.