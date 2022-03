"99 procent ludzi ma dobre chęci, ale hieny się obudziły"

Mieszkania muszą być weryfikowane

Urzędnicy planują też weryfikować mieszkania do których trafiają uchodźcy. – My to robimy. Tu nie chodzi o to, żeby ten system działał w sposób chaotyczny. On musi być skoordynowany, mieszkania muszą być zweryfikowane, bo tylko w ten sposób może starać się zapewnić bezpieczeństwo tym, którzy do tych mieszkań trafiają – powiedział.