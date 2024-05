Warszawski ratusz bez krzyży. Zarządzenie prezydenta Trzaskowskiego

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie dotyczące standardów równego traktowania w stołecznym ratuszu. To wewnętrzny dokument i dotyczy osób pracujących w urzędzie miasta. Mowa w nim między innymi o nieeksponowaniu symboli religijnych na biurkach, czy ścianach.

Jako pierwsza zarządzenie prezydenta Warszawy w tej sprawie zauważyła "Gazeta Stołeczna". Dokument wprowadza "Standardy równego traktowania w Urzędzie m.st. Warszawy". Wynikają one z miejskiej polityki różnorodności społecznej , którą stołeczni radni przyjęli w październiku 2022 roku.

Równe traktowanie dla wszystkich

"Standardy te wzmocnią działania na rzecz równych szans oraz równego dostępu do miejskich usług i zasobów dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek Warszawy" - czytamy w zarządzeniu prezydenta z 8 maja 2024 roku.

Jest to wewnętrzny dokument urzędu, skierowany do pracujących w nim osób. Dotyczy warunków, jakie powinny być spełnione, by w realizacji miejskich zadań zachowana była zasada równego traktowania. Chodzi nie tylko o relację urzędnik - osoba korzystająca z usług urzędu, ale również relacje między pracownikami.