Betonowa konstrukcja jak wieża warowna. "Ohydna buda zamiast zieleni"

Na rogu Belwederskiej i Spacerowej wyrosła betonowa konstrukcja. W sieci pojawiły się krytyczne komentarze dotyczące jej gabarytów. Jak się dowiedzieliśmy, to budynek techniczny Tramwajów Warszawskich, niezbędny dla funkcjonowania budowanej obecnie trasy do Wilanowa i na Sielce. Ale czy musiał powstać akurat w tym miejscu?

Trwa budowa linii tramwajowej do Wilanowa. Utrudnienia związane z tą inwestycją ciągną się od wielu miesięcy. W newralgicznym jej punkcie, czyli na skrzyżowaniu Belwederskiej, Spacerowej i Gagarina, gdzie powstaną rozjazdy w kierunku Wilanowa i Sielc, z ziemi wyłoniła się masywna, wysoka na co najmniej kilka metrów, betonowa konstrukcja.

Zwróciła na nią uwagę m.in. dziennikarka OKO.press Agata Kowalska. Na profilu w mediach społecznościowych podzieliła się swoimi krytycznymi spostrzeżeniami na temat tego, jak w przyszłości będzie wyglądać skrzyżowanie. O powstającej betonowej konstrukcji napisała tak: "ohydna buda (...) zamiast zieleni. "To stacja z zasilaniem do tramwaju, bo jak wiadomo ohydnych bud nigdy za wiele. Z nich słynie stolica" - dodała. I przypomniała niesławną skrzynkę energetyczną na placu Trzech Krzyży . A przecież w ostatnich miesiącach urzędnicy "popisali się" również wiatą przystankową na środku wąskiego chodnika na Puławskiej w pobliżu Racławickiej oraz równie "ergonomicznie" usytuowanymi skrzynkami kilkadziesiąt metrów dalej, gdzie Puławska styka się z Goworka.

"Takie budynki muszą być rozmieszczone co kilka kilometrów"

Rzecznika Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicza pytamy, czym jest i do czego będzie służyć budowla.

- W budynku mieścić się będzie podstacja trakcyjna, która zapewni tramwajowi zasilanie potrzebne do jazdy. Takie budynki muszą być rozmieszczone co kilka kilometrów. Podstacja to bardzo duże pomieszczenie, którego budowy nie można uniknąć - poinformował Dutkiewicz. Wyjaśnił, że ta przy Spacerowej sięga 10 metrów poniżej poziomu gruntu. Znajdą się w nim transformatory zamieniające prąd o napięciu 15000 V na 600 V.