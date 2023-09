Betoniarnia przejęta. Jest też aneks do umowy. Metro będzie droższe, a prace zakończą się później

Wojewoda mazowiecki poinformował w środę o przejęciu nieruchomości z betoniarnią działającej w miejscu, gdzie ma stanąć stacja techniczno-postojowa metra Karolin. Tego samego dnia rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego przekazała natomiast, że zgodnie z aneksem podpisanym z wykonawcą inwestycji, budowa drugiej linii będzie droższa o 650 milionów złotych, a termin oddania ostatniego odcinka został przesunięty o blisko półtora roku.

"Wczoraj (we wtorek, 26 września - red.) całkowicie został przejęty sporny teren betoniarni, która znajduje się na terenie zachodniego odcinka II linii metra od stacji Bemowo do stacji Karolin. Dzięki temu można już przystąpić do realizacji ostatniego etapu budowy II linii metra" - przekazała w komunikacie rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego Dagmara Zalewska.

Problemy z betoniarnią

Rzeczniczka wojewody przypomniała, że 18 stycznia do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynął wniosek Zarządu Transportu Miejskiego – inwestora budowy II linii metra w Warszawie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec właścicieli zobowiązanych do wydania siedmiu nieruchomości o powierzchni 39 708 m kw.

"Na terenie przeznaczonym pod realizację inwestycji od końca maja cyklicznie prowadzone były wizje lokalne, w których brali udział m.in. przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Metra Warszawskiego, Zarządu Transportu Miejskiego, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Gülermak Sp. z o.o. Ustalono harmonogram przejmowania nieruchomości, na podstawie którego inwestor w sposób polubowny miał przejmować, od dotychczasowych właścicieli, kolejne działki pod inwestycję" - wyjaśniła

Jak wskazała Zalewska, ze względu na to, że wywłaszczony właściciel betoniarni nie wywiązał się z przekazania nieruchomości, ostateczny termin odebrania nieruchomości na 27 września.

O problemach z wywłaszczeniem betoniarni, która znajduje się na terenie przyszłej Stacji Techniczno-Postojowej Karolin na drugiej linii metra, informowaliśmy w ubiegłym tygodniu.

Służby wojewody informowały w komunikacie prasowym, że "może dochodzić do celowej opieszałości w oddaniu tej nieruchomości na cele publiczne". Z kolei właściciele zakładu przekonywali w rozmowie z mediami, że "nie tak łatwo przenieść tak dużą firmę". Żądali wypłaty całości odszkodowania oraz więcej czasu na przeprowadzkę.

Aneks podpisany. Będzie drożej, a budowa się opóźni

To nie jedyne problemy na budowie tej inwestycji. Przypomnijmy, pod koniec 2022 roku Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy poinformował o porozumieniu, jakie udało się wypracować ratuszowi z wykonawcą budowy drugiej linii metra na Bemowo. Ten drugi chciał zaktualizować kontrakt z uwagi na rosnące koszty materiałów. W ramach tego kontraktu powstają trzy stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin oraz stacja techniczno-postojowa.

Jednak pod koniec maja, pół roku po ogłoszeniu sukcesu aneks wciąż nie został podpisany, a na budowie stacji Chrzanów, jak donosił nam mieszkaniec "nie działo się nic".

Wykonawca mówił nam wówczas tylko o "reorganizacji placu budowy", ale Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy przyznał, że "na części kontraktu" prace wstrzymano. Miesiąc później pracownicy wrócili na plac budowy, ale sprawa aneksu pozostała otwarta.

To się zmieniło w tym tygodniu. W środę rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego Anna Bartoń przekazała, że Metro Warszawskie, jako inwestor zastępczy, podpisało w poniedziałek aneks do umowy na projekt i realizację ostatniego odcinka linii M2 z wykonawcą, firmą Gülermak. - Aneks podnosi wartość kontraktu 1,3 mld zł do 1,95 mld zł, a także zmienia termin zakończenia prac budowlanych - przekazała Bartoń.

Termin został przesunięty z 29 kwietnia 2024 na 11 października 2025 roku. Anna Bartoń wyjaśniła, że aneks wynika z zaistnienia nadzwyczajnych i niemożliwych do przewidzenia na etapie postepowania o udzielenie zamówienia okoliczności. - W trakcie umowy doszło do przedłużania się procedur administracyjnych w przedmiocie wydania decyzji o pozwolenie na budowę, co uniemożliwiło wykonawcy rozpoczęcie robót - dodała. - W trakcie realizacji umowy doszło także do wystąpienia zdarzeń takich jak pandemia SARS CoV-2 oraz wojna na Ukrainie, które skutkowały nadzwyczajnym wzrostem cen materiałów na rynku budowlanym - przekazała.

Co się dzieje na budowie?

W tej chwili prowadzone są prace konstrukcyjne (budowa ścian szczelinowych) na wszystkich trzech stacjach i budowa hal elektrowozowni na STP.

Nowe stacje zlokalizowane będą: stacja Lazurowa w rejonie skrzyżowania ul. Lazurowej i Górczewskiej oraz pętli autobusowej, stacja Chrzanów pod ul. Rayskiego w rejonie skrzyżowania ul. Rayskiego i Szeligowskiej, stacja Karolin pod ul. Sochaczewską w rejonie skrzyżowania ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

