Areszt dla 24-latka podejrzanego o handel narkotykami. "Kryminalni znaleźli marihuanę, amfetaminę i mefedron"

Do 10 lat więzienia może grozić 24-latkowi zatrzymanemu przez policjantów z Bemowa. Zdaniem śledczych, mężczyzna handlował narkotykami. Podczas przeszukania znaleźli 120 gramów nielegalnych substancji, między innymi marihuanę, amfetaminę i mefedron.

Zatrzymany trafił do policyjnej celi, a przejęte substancje przekazane zostały do policyjnego laboratorium. Sulowska podkreśla, że badanie potwierdziło, że to niemalże 120 gramów narkotyków.