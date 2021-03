Stał przy samochodzie, zachowywał się nerwowo. Policjanci z Bemowa sprawdzili, co było powodem zachowania mężczyzny. Jak przekonują, w samochodzie miał prawie 50 gramów amfetaminy.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na Bemowie. - Policjanci spostrzegli mężczyznę, który stał i opierał się o auto. Mężczyzna był zdenerwowany, rozglądał się dookoła siebie - powiedziała komisarz Marta Sulowska.

"Zachowywał się bardzo nerwowo"

Funkcjonariusze podjęli obserwację. Po chwili mężczyzna wsiadł do auta, jednak nie odjeżdżał z miejsca. Policjanci postanowili sprawdzić o co chodzi. - W trakcie rozmowy 33-latek zachowywał się bardzo nerwowo, chciał, aby czynności zostały szybko zakończone - tłumaczyła.

Wskazała, że "powodem jego zachowania było to, iż w aucie pod fotelem kierowcy policjanci ujawnili amfetaminę". - Narkotyki były w foliowej torebce i zostały zabezpieczone przez policjantów - przekazała.

"Nie wie, skąd wzięła się amfetamina"

- Przez cały czas twierdził, że nie wie o co chodzi, tłumaczył, że nie wie, skąd wzięła się w aucie amfetamina i do kogo należy - powiedziała. Poinformowała również, że badania laboratoryjne potwierdziły, że jest to niemalże 50 gramów amfetaminy.