Dwóch pracowników zginęło po wybuchu butli z gazem. Prokuratura umorzyła śledztwo

O eksplozji przy skrzyżowaniu Wrocławskiej i Blatona informowaliśmy pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Doszło do niej, gdy pracownicy firmy Veolia jechali, by usunąć usterkę sieci ciepłowniczej. Z ustaleń śledczych wynika, że wydarzyło się to w momencie, gdy samochód dostawczy zatrzymał się, a jeden z mężczyzn otworzył drzwi i wysiadł na zewnątrz.