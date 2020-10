Wojsko rozstawia kontenery na Bemowie. Powstaje szpital polowy dla zakażonych żołnierzy

Reporterzy24 od ubiegłego tygodnia informowali nas o szpitalu powstającym na Bemowie. - To placówka przygotowywana na potrzeby Wojska Polskiego - informuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Współczesne szpitale polowe nie przypominają tych z serialu "M*A*S*H" - obecnie rozwijanie takiej placówki polega na rozstawieniu kontenerów i podłączeniu ich do instalacji niezbędnych do leczenia pacjentów. Właśnie to robią teraz żołnierze w lesie bemowskim.