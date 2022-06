Na dnie walizki znalazła "pamiątkę" z egzotycznych wakacji. "Ożyła po skropieniu wodą"

Myśleli, że jest martwa

- Jaszczurka, przypominająca wyglądem większego gekona, była najwyraźniej wykończona długą podróżą. Początkowo gospodarze mieszkania myśleli, że jest martwa. Włożyli ją do słoika i skropili wodą. Wówczas zwierzę odżyło. Wtedy zadzwonili po Ekopatrol – opowiada jeden z funkcjonariuszy, który przeprowadzał interwencję. Gad został przekazany strażnikom miejskim, którzy przewieźli go do Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Tam zaopiekują się nim specjaliści. Przy okazji tej interwencji strażnicy miejscy z Ekopatrolu przypominają o uważnym pakowaniu bagaży. Przewożąc w nich żywe zwierzęta można w wielu krajach złamać przepisy sanitarne, również w Polsce.