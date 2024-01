Parówki nafaszerowane wędkarskimi haczykami. Oskarżona nie zgadza się z wyrokiem

Do sądu trafiła sprawa kobiety, która - według prokuratury - rozrzucała na klatce schodowej parówkę nafaszerowaną haczykami wędkarskimi. Oskarżona usłyszała wyrok nakazowy, ale złożyła sprzeciw.

Sąd Rejonowy Warszawa-Wola nie miał wątpliwości. Oskarżoną przez prokuraturę kobietę uznał winną tego, że "w bliżej nieustalonym czasie jednak nie później niż do dnia 23 listopada 2021 r. na terenie bloku oraz przed nim, znęcała się ze szczególnym okrucieństwem nad psem w ten sposób, że do pokrojonych parówek wkładała niebezpieczne przedmioty w postaci haczyków wędkarskich, a następnie rozkładała parówki z haczykami na ternie bloku w celu spowodowania cierpienia lub uśmiercenia psów".

Pięć haczyków w żołądku psa

Do zdarzenia doszło pod koniec listopada 2021 roku, na jednym z osiedli na Bemowie. Pani Ewa wyszła wieczorem na spacer ze swoim psem, a kiedy wracała, zauważyła, że jej pies zjadł coś, co leżało na ziemi. Kiedy już weszła do budynku, dostrzegła leżący na podłodze kawałek parówki z haczykami. Za chwilę zauważyła kolejne dwa.