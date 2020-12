Zanim powstanie metro, ziemię sprawdzą archeolodzy. Czego się spodziewają na Bemowie?

"Mamy tam osady"

Jak pisaliśmy niedawno, budowa metra pomiędzy tymi dwoma dzielnicami trwa . Ale plany sięgają dalej. Stacje pod roboczymi nazwami Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin, a także zaplecze techniczno-postojowy (zwane STP Karolin lub Mory) nie powstaną wcześniej niż w kwietniu 2024 roku. Są w fazie projektowania. Nie oznacza to jednak, że nie są w kręgu zainteresowań archeologów, którzy wstępnie wytypowali, co może się tam kryć pod ziemią. - Spodziewamy się znalezisk związanych z osadnictwem sięgającym głęboko przed osadnictwo współczesne. Mamy tam osady, o których już teraz wiemy, ponieważ przeprowadziliśmy pierwsze wstępne badania powierzchniowe – zaznacza Borkowski.

W ten sposób odkryto fragmenty ceramiki datowane wstępnie na okres późnego średniowiecza i czasy nowożytne. Są to prawdopodobnie ślady początków i funkcjonowania osadnictwa we wsi Mory, która po raz pierwszy pojawia się w źródłach pisanych w 1580 roku. Do tego doszły również znaleziska szklanych elementów wystroju wnętrz i przedmiotów związanych z uprawą roli, które archeolodzy wiążą z folwarkiem Mory, założonym w II połowie XIX wieku, a funkcjonującym do okresu II wojny światowej.