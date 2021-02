Awaria ciepłownicza na Bemowie. Zimne kaloryfery były w blisko 30 budynkach

Mieszkańcy Jelonek pozbawieni byli dostaw ciepła. Problem dotyczył ponad dwudziestu budynków. W kilku dzielnicach doszło też do awarii wodociągowych.

"Przerwa w dostawach ciepła dotyczy około jednego promila całkowitej mocy, dostarczanej do mieszkańców Warszawy. Co oznacza, że 99,9 procent mocy jest dostarczane w sposób niezakłócony" - poinformowała w komunikacie spółki Veolia.

Przerwy w dostawach wody

Mieszkańcy ośmiu dzielnic mogą też odczuwać we wtorek skutki awarii wodociągowych. - Ekipy MPWiK wspierane przez wykonawców zewnętrznych pracują obecnie w różnych punktach nad usuwaniem awarii wodociągowych. Zależy nam na możliwie jak najszybszym przywracaniu zasilania w wodę i nasi pracownicy robią wszystko, co w ich mocy, by przerwy w dostawach trwały jak najkrócej - informuje Marek Smółka, rzecznik prasowy MPWiK.