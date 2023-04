Kopnięcie karate nie pomogło. Kierowca przejechał mu przed nosem. Nagranie

Jak zauważył autor nagrania, pan Krzysztof, sygnalizacja świetlna została wyłączona, co wyłączyło czujność niektórych kierowców. - Zauważyłem pieszych szykujących się do przejścia przez pasy. Zatrzymałem się. Jeden z pieszych prowadził psy. Brałem pod uwagę, że mogą się zerwać. Kierowca jadący prawym pasem jednak nie zwalniał, spieszyło mu się. To było drastyczne, niebezpieczne - ocenił pan Krzysztof. Mężczyzna wyjaśnił, że ulicą Belwederską często wraca do domu, jednak do tej pory nie był świadkiem takich zachowań kierowców. - Zazwyczaj też sygnalizacja nie jest wyłączona. Dziś nie działała, więc pewnie takich sytuacji będzie więcej - powiedział.