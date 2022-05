Zaczynał jako kierowca Hanny Gronkiewicz-Waltz. Komendant straży miejskiej straci stanowisko

Komendant straży miejskiej w Warszawie Zbigniew Leszczyński był w ostatnim czasie ostro krytykowany przez mieszkańców i aktywistów za nieudolność w walce z patoparkowaniem. Ostatnio zasłynął budzącym wątpliwości przetargiem na zakup motorówki. Ratusz potwierdził dziennikarzom, że straci stanowisko. Kiedy? Kto go zastąpi? Decyzja w piątek.

To było 21 kwietnia na briefingu, dotyczącym innej sprawy (pomocy dla ukraińskich uchodźców). Za przetargiem na motorówkę stał komendant stołecznej straży miejskiej Zbigniew Leszczyńsk i, podwładny Trzaskowskiego. Prezydent obiecał, że "w ciągu najbliższych dni i tygodni" dowiemy się o skutkach rozmów na ten temat z komendantem.

Strażnicy miejscy potrzebni bardziej w dzień niż w nocy

"Nocą mają być tylko dwa patrole referatu ds. parkowania (drogowe) na całe miasto - jeden będzie obsługiwał lewy brzeg, a drugi prawy - napisał do "Stołecznej" anonimowy informator, przypominając, że wcześniej było od 7 do 14 patroli. Dodał, że zapowiada się absolutna katastrofa parkingowa, "bo większość osiedlowych dróg pożarowych jest przez kierowców zastawianych właśnie w nocy, gdy mieszkańcy wracają do domów". Obawiał się zagrożenia pożarowego, niszczenia zieleni.