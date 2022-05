Rafał Trzaskowski o cenach biletów komunikacji: bardzo niewielkie podwyżki byłyby uzasadnione

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odniósł się do spekulacji na temat podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Przyznał, że w trudnym czasie dla budżetu miasta, nie można tego wykluczyć. Ale jeśli podwyżki będą, to mają dotyczyć tylko biletów jednorazowych. - Na pewno nie będziemy podnosili cen biletów okresowych - zapewnił.

Lublin, Gdańsk, Łódź, Toruń, Wrocław, Bielsko Biała... W ciągu ostatnich dwóch lat wiele dużych miasto podniosło ceny biletów komunikacji miejskiej. Najpierw drastycznie spadły wpływy ze sprzedaży z powodu pandemii, cały czas rosną ceny paliw i inflacja. Na podwyżki wciąż nie zdecydowała się Warszawa, gdzie od 2013 roku za przejazd płacimy tyle samo. Dlatego pytanie wraca. W piątek był o to pytamy na konferencji prasowej Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy przyznał, że prowadzi rozmowy z radnymi, którzy ostatecznie podejmują decyzję.

Mówił też, że rząd z "premedytacją chce pogorszyć sytuację finansową miasta", a to "zmusza do oszczędności". - Nie da się wykluczyć niewielkiego dostosowania do wymogów rzeczywistości - podsumował.