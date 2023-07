Będzie odstrzał dzików w Warszawie

"My byliśmy wyjątkiem"

- W zeszłym roku tę decyzję wstrzymałem. Sytuacja w gminach sąsiednich wygląda tak, że tam się do dzików strzela. My byliśmy wyjątkiem, ale również powiedziałem jasno, że zdam się na opinie ekspertów, którzy jasno powiedzieli, że po prostu jeżeli chcemy dbać o bezpieczeństwo warszawiaków, że taka decyzja musi zostać podjęta i taką decyzję podjąłem - powiedział Rafał Trzaskowski dodając, że ma nadzieję, że będzie to decyzja wyjątkowa, bo miasto stara się sobie radzić z problemem dzików na inne sposoby.