Drogowcy zbudują ważny lewoskręt. Kierowcy zaoszczędzą kilkanaście minut

Niebawem skończy się mitręga kierowców dojeżdżających do osiedla przy ulicy Pory na Stegnach. Stołeczni drogowcy chcą wytyczyć lewoskręt z alei Sikorskiego, który znacznie skróci drogę do bloków. Prace rozpoczną się jeszcze podczas tegorocznych wakacji.

Jak opisują w komunikacie stołeczni drogowcy, w alei Sikorskiego na odcinku od Wilanowskiej do Jana III Sobieskiego nie ma ani jednej możliwości skrętu w lewo. Kierowcy jadący z kierunku południowego, chcąc dostać się na ulicę Pory, muszą wykonać wiele dodatkowych manewrów. Najpierw muszą dojechać na skrzyżowanie z Jana III Sobieskiego i pokonać fragment ulicy, po czym dwa razy skręcić w prawo: w Idzikowskiego, a potem aleję Witosa i jeszcze raz przejechać to samo skrzyżowanie. Takie manewry wydłużają czas dojazdu co najmniej o kilkanaście minut. ZDM podkreśla, że utrudniony jest również wyjazd z nowych osiedli w stronę centrum. Obecnie mieszkańcy muszą jechać do Wilanowskiej, a następnie w stronę Ksawerowa.