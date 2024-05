Będzie więcej zieleni, ma też być bezpieczniej. Zmiany na kilku ulicach

Priorytetami zwycięskich projektów są: możliwość komfortowego poruszania się po najbliższej okolicy oraz walka z nielegalnym parkowaniem, które negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa wśród przechodniów. Przejścia dla pieszych często są zastawione samochodami, co znacznie ogranicza widoczność.

"Piesi są zmuszeni by przeciskać się między zaparkowanymi w niedozwolonych miejscach autami. Przy drogach jest też za dużo betonu, który można zastąpić powierzchnią biologicznie czynną" - zaznaczyli w komunikacie drogowcy.

Zieleń zamiast betonu

"Ustawimy niskie bariery trawnikowe i słupki blokujące w celu zabezpieczenia rejonu tego skrzyżowania oraz chodnika przed kościołem św. Józefa przed parkowaniem aut poza wyznaczonymi do tego miejscami" - zapewnił ZDM.

Z kolei w rejonie ruchliwej ulicy Wolskiej 91 i 84/86 piesi odzyskają chodnik, na którym często nielegalnie parkują samochody. Zabezpieczą go słupkami i niskimi barierami trawnikowymi. Pozbędą się też 250 metrów kwadratowych betonowej nawierzchni. Zamiast betonu będzie trawnik. Zazielenione zostanie także około 90 metrów kwadratowych powierzchni przy torowisku tramwajowym, obecnie wyasfaltowamy.

Przejazd rowerowy na Gwiaździstej

Ten sam przetarg, jeśli zakończy się pomyślnie, wyłoni wykonawcę do wybudowania nowego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego na bielańskiej ulicy Gwiaździstej. Realizacja projektu ułatwi korzystającym z tamtejszej drogi dla rowerów dojazd do centrum.

Przejście dla pieszych przez ulicę Gwiaździstą pojawi się w rejonie przystanku "Os. Ruda" 02. Dzięki temu pasażerowie z okolicznych bloków po zachodniej stronie ulicy zyskają łatwiejszy dostęp do przystanku.

Budowa przejazdu na ulicy Gwiaździstej to kontynuacja projektu z budżetu obywatelskiego, w ramach którego poprawiono łączniki rowerowe wzdłuż ulicy Podleśnej. "Wyniki głosowań w Budżecie Obywatelskim pokazują, że bezpieczeństwo najbliższej okolicy i zieleń są dla mieszkańców stolicy bardzo ważne. Jeden z ogłoszonych przez nas przetargów, oprócz części dotyczącej wolskich ulic, obejmuje także inny pomysł mieszkańców do realizacji z funduszy budżetu obywatelskiego – to nasadzenia zieleni na pl. Wilsona" - podsumował ZDM.