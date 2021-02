Warszawskie szkoły będą uczyć o smogu i kryzysie klimatycznym

Podręczniki i ćwiczenia

Miasto przygotowało pakiety edukacyjne dla nauczycieli, a w nich scenariusze lekcji na temat zanieczyszczenia powietrza oraz zmiany klimatu. Do tego dochodzą podręczniki, lista źródeł dodatkowej wiedzy czy arkusze ćwiczeń, a także prezentacje multimedialne do wykorzystania podczas zajęć. Ma to pomóc ułatwić uczniom zrozumienia problemów cywilizacyjnych, wskazanie kierunku zmian i zmotywowanie do działań.