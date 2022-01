Sąd uchylił areszt dla podejrzanego o pomazanie elewacji kościoła Świętego Krzyża

Zdaniem śledczych, podejrzany, w nocy z 24 na 25 grudnia uszkodził elewację Kościoła Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Pojawiły się na niej hasła "PiS won", "świeckie państwo" i "tu będzie techno", wykonane czerwonym sprejem. Policja informowała, że dysponuje nagraniem monitoringu, na którym widać twarz sprawcy. W piątek 31 grudnia zatrzymali mężczyznę. Dwa dni później przedstawiono mu zarzut uszkodzenia zabytku, za co można trafić do więzienia nawet na osiem lat. Prokurator wnioskował też o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu, na co na początku stycznia przystał śródmiejski sąd rejonowy.