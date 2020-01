Bartycka znów zalana, kierowcy brną przez wodę. "Tylko gruntowna przebudowa może rozwiązać problem"

- Jeden z pasów jest całkowicie pokryty wodą. Część kierowców przejeżdża przez ogromną kałużę, inni, aby ją ominąć, jadą pod prąd przez przejścia dla pieszych. Jeżeli ktoś zwalnia, to inni go nerwowo wyprzedzają. Dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji – relacjonuje Lech Marcinczak, który rano obserwował sytuację na Bartyckiej.

Ulica-jezioro

Mają już pieniądze

Miasto zamierza przebudować ulicę na odcinku od Czerniakowskiej do Gościniec. Przy okazji wyremontowany zostanie fragment łączącej się z Bartycką ulicy Nadrzecznej (na odcinku od Gościniec do Bananowej).

Protest mieszkańców

I choć do wyczekiwanego remontu jest coraz bliżej, to mieszkańcy nie są z tego powodu zachwyceni, bo plan zaproponowany przez miasto ich przeraził.

"W czerwcu został nam zaprezentowany projekt modernizacji, który zakłada budowę, co najmniej dwupasmowej autostrady, od Czerniakowskiej do Nadrzecznej, niepołączonej z żadną inną dużą ulicą" - piszą w petycji skierowanej pod koniec listopada do wiceprezydenta Roberta Soszyńskiego. Podpisało ją kilkaset osób. Jak wskazują, Bartycka mogłaby docierać do Trasy Siekierkowskiej. Dodają też, że ulica w takim kształcie zdubluje ukończoną na początku tego roku szeroką aleję Polski Walczącej, zwaną Czerniakowską bis.