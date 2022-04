"Opowieść o życiu Bartoszewskiego jest też opowieścią o wolnej Polsce". Prezentują ją na wystawie plenerowej

czytaj dalej

Pięć klonów srebrzystych z ulicy Rydygiera zostało przeznaczonych do wycinki. Urzędnicy tłumaczą to bardzo złym stanem drzew, prze który mają stwarzać one zagrożenie dla przechodniów. Zdaniem żoliborskiego radnego Łukasza Porębskiego, do ich dewastacji przyczyniła się prowadzona przed dwoma laty przebudowa ulicy. "To wtedy osłabione drzewa miały wycięty system korzeniowy z dwóch stron, uszkodzenia pni, nieumiejętnie wykonane cięcia w koronie" - ocenia.