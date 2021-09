Barka zerwała się z cumy w okolicy mostu Południowego. Dryfowała Wisłą aż do Łazienkowskiego

W nocy z czwartku na piątek na Kontakt 24 otrzymaliśmy informację: "Pod mostem Siekierkowskim przepłynęła urwana z cum barka" - napisał czytelnik i załączył zdjęcie. Informacje potwierdziła Kinga Czerwińska, rzeczniczka Komisariatu Rzecznego Policji. - Po godzinie 22. mieliśmy zgłoszenie o barce w nurcie rzeki na wysokości mostu Łazienkowskiego. Została ona zabezpieczona przez nasz patrol. Dowiedzieliśmy się, że barka należy do Przedsiębiorstwa Budów Wodnych. Zerwała się z 500. kilometra Wisły. To okolice mostu Południowego - relacjonowała Czerwińska.

Zarząd powołał komisję

Zapytaliśmy właściciela barki, czyli Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, o tę sytuację. - Około godziny 24 policja przekazała nam, że doszło do zerwania się obiektu rzecznego, który należy do PBW w Warszawie. Z wstępnych ustaleń wynika, że nie doszło do żadnego niebezpiecznego zdarzenia, czy do szkody. Nie ucierpieli żadni ludzie ani mienie - podkreślił przedstawiciel firmy Maciej Harat.