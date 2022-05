Babcia Kasia piętnasty raz oskarżona przez prokuraturę. Tym razem o znieważenie policjanta

Katarzyna A., znana jako Babcia Kasia stanie po raz kolejny przed sądem. Prokuratura oskarżyła ją o znieważenie policjanta na placu Piłsudskiego. To już piętnasta taka sprawa przeciwko opozycyjnej aktywistce.

Pod koniec kwietnia Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Babci Kasi. Aktywistka została oskarżona o to, że 10 marca 2022 roku przy placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie znieważyła funkcjonariusza policji. - Używała wobec niego słów uważanych powszechnie za obelżywe i obraźliwe, przy czym czynu tego dopuściła się działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku publicznego - informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.