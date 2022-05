Babcia Kasia ma dostać wysokie zadośćuczynienia za niesłuszne zatrzymanie. Wyrok

Stanęła w obronie jednej z zatrzymanych kobiet

Rewizja osobista w toalecie

Nieprofesjonalne użycie środków przymusu i upokarzające traktowanie

- Sąd uznał, że moja klientka została niesłusznie zatrzymana, bo policja nie miała ku temu podstaw prawnych ani faktycznych. W ustnym uzasadnieniu wyroku była też mowa chociażby o tym, że użyte podczas zatrzymania środki przymusu bezpośredniego były użyte niewłaściwie i nieprofesjonalnie. Chodzi o to, że mundurowi, którzy nieśli Babcię Kasię do radiowozu robili to w taki sposób, że narazili ją na poniesienie uszczerbku na zdrowiu. Natomiast to, co działo się na komendzie sąd uznał za upokarzające traktowanie. Podkreślał też, że nie było przesłanek do wywiezienia mojej klientki do Pruszkowa. Tamtej nocy pomieszczenia dla osób zatrzymany na warszawskich komendach nie były wszak przeludnione - mówi Agata Bzdyń..