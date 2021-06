Babcia Kasia jest niewinna. Sąd odrzucił apelację policji

Jak stwierdziła sędzia, ze zgromadzonego materiału wynika, że "oskarżona zachowywała się absolutnie spokojnie". - Jej "zawinieniem" było to, że konsekwentnie trzymała transparent z określonym napisem. Oskarżona nie wykonała żadnego gestu w kierunku funkcjonariuszy policji - mówiła Bator-Ciesielska. - To, co stało się w następstwie interwencji, było tylko jej reakcją na to, co ją spotyka ze strony policjantów - podkreśliła sędzia.