Problemy w elektrociepłowni, potem na Jagiellońskiej. Spółki spierają się o związek między awariami

Spółka Veolia oświadczyła, że do awarii ciepłowniczej na Jagiellońskiej przyczyniła się wcześniejsza w Elektrociepłowni Żerań. Do uszkodzenia rur miała, jej zdaniem, doprowadzić niestabilna temperatura wody tłoczonej do systemu ciepłowniczego. Zarządca infrastruktury na Żeraniu, spółka PGNiG Termika wątpi w związek między tymi zdarzeniami.

We wtorek Veolia Energia Warszawa poinformowała, że firma "potwierdza swoje przypuszczenia, że ostatnie awarie na ulicy Jagiellońskiej były bezpośrednio powiązane" z awarią na Żeraniu w czwartek, 14 stycznia . Spółka twierdzi, że w wyniku usterki w elektrociepłowni, przez blisko 10 godzin do rurociągów warszawskiego systemu ciepłowniczego tłoczona była z EC Żerań woda o temperaturze niespełna 50 stopni Celsjusza, zamiast 90 stopni. "Po usunięciu awarii, PGNiG Termika, chcąc uzyskać właściwe parametry zasilania zaczęła tłoczyć wodę o temperaturze około 107 stopni, czyli wyższej niż żądana. Tym razem ciepłociąg zaczął być przegrzewany" – wskazała Veolia.

"Nie można twierdzić, że EC Żerań przyczyniła się do awarii rurociągów"

We wtorek dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji PGNiG Termika S.A. Barbara Gorzelak poinformowała, że spółka "wątpi, aby awaria EC Żerań przyczyniła się do innych awarii, szczególnie warszawskiej sieci ciepłowniczej". Zaznaczyła, że w momencie awarii przy ulicy Jagiellońskiej, czyli około godziny 3.00 nad ranem temperatura na wyjściu z Elektrociepłowni Żerań wynosiła około 80 stopni Celsjusza.

PGNiG Termika S.A. zwróciła także uwagę, że awarie sieci ciepłowniczej w Warszawie wystąpiły w wielu miejscach w ostatnich dniach, również tam, gdzie EC Żerań nie obejmuje ich bezpośrednio swoim zasięgiem. "Przypominamy, że w czasie awarii EC Żerań, Elektrociepłownia Siekierki oraz Ciepłownia Kawęczyn działały nieprzerwanie, dostarczając ciepło do odbiorcy i utrzymując parametry temperatury wody na optymalnym poziomie. Nie można więc twierdzić, że EC Żerań przyczyniła się do awarii rurociągów sieci ciepłowniczych" – poinformowała Gorzelak.

Czy prywatyzacja sieci ciepłowniczej była opłacalna?

- Sami państwo możecie zaobserwować, w ciągu kilku ostatnich dni mamy kolejne awarie, które uniemożliwiają dostarczanie ciepła do gospodarstw domowych, do warszawiaków oraz placówek na przykład medycznych, bo jeden ze szpitali też miał z tym problemy – wskazywał.

Siecią ciepłowniczą dostarczającą ciepło systemowe i ciepłą wodę do 80 procent budynków w Warszawie zarządza od 2011 roku Veolia Energia Warszawa. Jest częścią międzynarodowej grupy. - Od 2011 roku podmiot prywatny realizuje zadania, które wcześniej były związane z działaniami miasta. (...) My uważamy, że po tylu latach warszawiakom należy się odpowiedź, czy ta prywatyzacja - w mojej ocenie jeden z największych skandali warszawskiej PO - była z punktu widzenia już wielu lat opłacalna i była dobrą decyzją – mówił Ozdoba.

Jak wskazał, w tym celu powołany został w resorcie specjalny zespół. Ma on zająć się prywatyzacją sieci oraz kwestią nakładów finansowych przeznaczonych na jej konserwowanie. - Mamy wątpliwości co do kwestii proporcji, co do tego, w jaki sposób te działania są realizowane, widzimy, że kolejne usterki są, wręcz można powiedzieć, spektakularne – mówił.