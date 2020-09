Pociąg uległ awarii pomiędzy stacjami metra. W środku składu byli uwięzieni pasażerowie

"Nie przewidujemy ewakuacji"

Potwierdziło to Metro Warszawskie. - Około godziny 10 doszło do awarii składu. Pociąg zatrzymał się w tunelu pomiędzy stacjami Politechnika i Centrum. Staramy się ustalić, co jest przyczyną awarii – przekazała Anna Bartoń, rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego.