Ratusz: awaria kotła w elektrociepłowni Żerań

Kłęby pary na Bielanach

Zima oznacza awarie

Ostatnio do awarii na terenie żerańskiego zakładu doszło w połowie stycznia . Wówczas zakłócenia w dostawach ciepła dotyczyły Białołęki, Bródna, Pragi Północ, Pragi Południe, Targówka, Bielan, Żoliborza, Śródmieścia, Woli i Bemowa. Wtedy od momentu awarii do przywrócenia pełnej wydajności minęło ponad 12 godzin.

Ponadto w stolicy doszło w ostatnim czasie również do kilku awarii sieci ciepłowniczych. Jedna z poważniejszych miała miejsce na Jagiellońskiej. Spółka Veolia, zarządzająca siecią ciepłowniczą oświadczyła, że do tej awarii przyczyniła się wcześniejsza w Elektrociepłowni Żerań. Do uszkodzenia rur miała, jej zdaniem, doprowadzić niestabilna temperatura wody tłoczonej do systemu ciepłowniczego. Jednak spółka PGNiG Termika zarządzająca EC Żerań zaprzeczyła, aby istniał związek pomiędzy tymi zdarzeniami.