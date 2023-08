Opóźnione pociągi w Warszawie. Awaria urządzeń sterowania ruchem

W środę rano doszło do kolejnej awarii urządzeń sterowania ruchem na warszawskiej kolei. "Na odcinku Warszawa Gdańska - Warszawa Służewiec występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników" - ostrzega Szybka Kolej Miejska. Problemy występują także między stacjami Warszawa Wschodnia a Warszawa Wawer.

"Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym, na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Wawer występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników" - poinformowała rano w mediach społecznościowych Szybka Kolej Miejska. W związku z tym pociągi SKM linii S10 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 30 minut.

W kolejnym komunikacie SKM podała, że "z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Warszawa Zachodnia, na odcinku Warszawa Gdańska - Warszawa Służewiec występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym pociągi SKM linii S3 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 45 minut". Ponadto odwołano pociąg z Warszawy Głównej do Piaseczna (8.13) oraz z Piaseczna do Warszawy Głównej (9.18).